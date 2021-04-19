Дан старт циклу мероприятий по случаю 50-летнего юбилея Военного лицея имени Дж. Нахчыванского

БАКУ /Trend/ - В связи с исполнением распоряжения Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева «О проведении 50-летнего юбилея Военного лицея имени Джамшида Нахичеванского» от 14 апреля 2021 года Министерство обороны подготовило план мероприятий.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве обороны, согласно плану с сегодняшнего дня в различных родах войск, соединениях, специальных учебных заведениях дан старт циклу мероприятий, посвященных 50-летию Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)