Дан старт циклу мероприятий по случаю 50-летнего юбилея Военного лицея имени Дж. Нахчыванского
БАКУ /Trend/ - В связи с исполнением распоряжения Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева «О проведении 50-летнего юбилея Военного лицея имени Джамшида Нахичеванского» от 14 апреля 2021 года Министерство обороны подготовило план мероприятий.
Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве обороны, согласно плану с сегодняшнего дня в различных родах войск, соединениях, специальных учебных заведениях дан старт циклу мероприятий, посвященных 50-летию Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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