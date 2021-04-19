Новый посол Турции поделился снимками из Баку (ФОТО)

Политика 19 апреля 2021 22:30 (UTC+04:00)
Новый посол Турции поделился снимками из Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Новоназначенный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи сделал публикацию на своей официальной странице в Twitter.

Как сообщает Trend, в публикации посол поделился снимками, сделанными им в Баку.

Представляем данную публикацию:

Новый посол Турции поделился снимками из Баку (ФОТО) - Gallery Image
Новый посол Турции поделился снимками из Баку (ФОТО) - Gallery Image
Новый посол Турции поделился снимками из Баку (ФОТО) - Gallery Image
Новый посол Турции поделился снимками из Баку (ФОТО) - Gallery Image
Новый посол Турции поделился снимками из Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Новый посол Турции поделился снимками из Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Новый посол Турции поделился снимками из Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Новый посол Турции поделился снимками из Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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