Армяне не оставили в Западном Азербайджане ни одного принадлежащего азербайджанскому народу памятника - историк

БАКУ /Trend/ - На территории нынешней Армении (Западный Азербайджан), являющейся историческими азербайджанскими землями, не осталось ни одного памятника, принадлежащего азербайджанскому народу, все они разрушены армянами.

Об этом сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, доктор исторических наук Анар Искендеров.

Он сообщил, что армянский историк З.Коркодян в своей книге "Население Советской Армении 1831-1931" пишет, что во время начала Первой мировой войны на этой территории (Западный Азербайджан) проживало 565 тысяч тюрков и мусульман, а в 1922 году, когда образовался СССР, здесь оставалось 40 тысяч тюрков.

"Армяне изменили здесь все топонимы, оронимы [собственное название любого объекта рельефа земной поверхности], не оставив ни одного тюркского названия. Армяне уничтожили все религиозные памятники Азербайджана, за исключением, по понятным причинам, Голубой мечети в Ереване. К счастью, в архивах одной зарубежной страны остался перечень всех религиозных памятников, мечетей, которые находились на территории Западного Азербайджана. Я лично доставил в Азербайджан список этих разрушенных мечетей вместе с фотографиями. На территории нынешней Армении уничтожены все азербайджанские исторические, культурные и религиозные памятники. Они не оставили ни одного памятника, принадлежащего азербайджанскому народу, на территории Западного Азербайджана, точно так же как уничтожили все памятники во время оккупации Нагорного Карабаха", - сказал Искендеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)