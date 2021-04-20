Президент Ильхам Алиев: Мы видим результаты работы, осуществленной нами в Гаджигабульском районе

БАКУ /Trend/ - Мы видим результаты работы, осуществленной нами в Гаджигабульском районе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

«Принятая в свое время программа социально-экономического развития регионов успешно реализуется. В рамках этой программы проделана большая работа, в том числе в Гаджигабульском районе. По всей стране проделана большая работа. В Гаджигабуле она находится уже на стадии завершения. Что касается инфраструктурных проектов, могу сказать, что уровень газификации в Гаджигабуле достиг ста процентов. Район полностью газифицирован. Значительно улучшилось снабжение электроэнергией, о чем свидетельствует и открытие сегодня новой подстанции, потому что потребности возросли. Проект питьевой воды был реализован еще в 2013 году, и город Гаджигабул обеспечен питьевой водой. Что касается прокладки сельских дорог, то 75 процентов их проложены заново. В то же время в районе реализовано много социальных проектов.

Построены и капитально отремонтированы больница, объекты культуры, 22 школы. То есть, все это создает прекрасные условия для людей. Уровень жизни людей повысился. Улучшились условия для бизнеса. В целом, объекты, в открытии которых я сегодня принял участие, значительно усилят будущий экономический потенциал района»,- отметил Президент Ильхам Алиев.