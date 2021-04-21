У Армении нет другой альтернативы, кроме как открыть Зангезурский коридор - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - У Армении нет другой альтернативы, кроме как открыть Зангезурский коридор.

Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев.

Вместо того чтобы соблюдать пункты трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения в последнее время вновь демонстрирует деструктивный подход, отметил депутат.

Он подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора - один из приоритетных вопросов для Азербайджана.

«Это коридор будет открыт, другой альтернативы нет. Как отметил глава Азербайджанского государства в своем интервью, «мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет… Если захочет, то решим проще, если не захочет - решим силой», - сказал Мусаев.

Депутат отметил, что армянская сторона должна сделать вывод из этих слов.

«Хочу привести цитату из интервью Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева: «До и в период войны я говорил, что они должны по доброй воле убраться с наших земель, или мы выдворим их силой. Так и случилось. Такой же будет и судьба Зангезурского коридора», - сказал Мусаев.

По его словам, Армения должна продемонстрировать конструктивизм в этом вопросе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)