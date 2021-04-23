Очередной предвзятый шаг Германии против Азербайджана является вопиющим лицемерием - комментарий

Политика 23 апреля 2021 15:02 (UTC+04:00)
Очередной предвзятый шаг Германии против Азербайджана является вопиющим лицемерием - комментарий

БАКУ /Trend/ - Германия в ходе весенней сессии ПАСЕ в очередной раз предприняла предвзятый шаг против Азербайджана.

Азербайджанский делегат Рафаэль Гусейнов на сессии задал госминистру по делам Европы в МИД Германии Михаэлу Роту вопрос о минировании Арменией азербайджанских территорий во время их оккупации и об ее отказе предоставить Баку карты минных полей, в результате чего скончались и получили ранения мирные граждане Азербайджана. Вместо того чтобы ответить на вопрос азербайджанского делегата, Рот потребовал от Азербайджана вернуть армянской стороне так называемых "пленных".

Произошедшее на сессии прокомментировал Trend азербайджанский политолог Натиг Мири.

По его словам, из-за того, что Армения не передает Азербайджану карты минных полей, сегодня гибнут десятки человек.

"Все это происходит на глазах у международного сообщества, в частности, таких стран, как Германия. На самом деле у этого вопроса есть не только политический, но и моральный подтекст", - сказал Мири.

По словам политолога, позиция международных организаций и отдельных стран в этом вопросе в первую очередь является серьезным испытанием для них самих, потому что существует фактор международного гуманитарного права и международных конвенций.

"Примечательно, что страны, которые утверждают, что всегда придерживаются этих принципов, не могут смириться с победой Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне", - сказал Мири.

По его словам, эта предвзятость также вызвана тем, что такие страны, как Германия и Франция, не были приглашены принять участие в процессе восстановления Карабаха.

"Во время Отечественной войны, к примеру, Италия выразила поддержку Азербайджану. В результате сегодня эта страна принимает непосредственное участие в восстановлении Карабаха. Другие государства, которые заняли справедливую позицию по этому вопросу, также вовлечены в этот процесс. Сегодня Великобритания, наложившая вето на предлагаемую резолюцию Совета Безопасности ООН против Азербайджана, принимает участие в процессе восстановления Карабаха. Причина проста - у этих стран есть моральное право участвовать в данном процессе. А Германия, как известно, во время Отечественной войны предприняла попытку представить Армению в качестве угнетенной стороны, а Азербайджан - в качестве агрессора. Поэтому представители Запада, в частности, Германия и Франция, сегодня настроены против Азербайджана на сессии ПАСЕ", - сказал Мири.

По его мнению, страны, которые действуют несправедливо в стратегических вопросах, не могут требовать чего-либо от любого другого государства, исходя из прав человека.

"Это вопиющее лицемерие. Международное право на стороне Азербайджана", - сказал Мири.

(Автор: Эльгюн Мансимов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Очередной предвзятый шаг Германии против Азербайджана является вопиющим лицемерием - комментарий - Gallery Image
Очередной предвзятый шаг Германии против Азербайджана является вопиющим лицемерием - комментарий - Gallery Thumbnail
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