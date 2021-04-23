БАКУ /Trend/ - Безопасность северной части плотин на границе с Ираном будет обеспечивать Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице в Twitter посольства Ирана в Азербайджане.

Сообщается, что было проведено заседание с участием заместителей командующих пограничными войсками Ирана и Азербайджана.

В ходе заседания было принято решение поручить азербайджанским пограничникам обеспечение безопасности северной части совместных плотин на реке Араз на границе с Ираном.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)