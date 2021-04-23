Безопасность северной части плотин на границе с Ираном будет обеспечивать Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Безопасность северной части плотин на границе с Ираном будет обеспечивать Азербайджан.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице в Twitter посольства Ирана в Азербайджане.
Сообщается, что было проведено заседание с участием заместителей командующих пограничными войсками Ирана и Азербайджана.
В ходе заседания было принято решение поручить азербайджанским пограничникам обеспечение безопасности северной части совместных плотин на реке Араз на границе с Ираном.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
В Азербайджане рассматриваются возможности использования альтернативной энергетики в сельском хозяйстве
Медработникам, проводящим вакцинацию в Азербайджане, дополнительные средства не выплачиваются – агентство
Фонд YAŞAT профинансировал расходы на хирургические операции еще 3 участников Отечественной войны (ФОТО)
Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями проекта “Весенняя школа Enactus Azerbaijan”
Условия диктует Азербайджан: У Армении нет иного выхода, кроме как открыть Зангезурский коридор (ВИДЕОПРОЕКТ)
В Азербайджане при приеме на работу не будет требоваться предоставление свидетельства о соцстраховании
Немецкий бизнес готов участвовать в проектах по расширению газового производства в области Казахстана