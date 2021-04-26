Заявление Байдена по событиям 1915 г. является всего лишь частным мнением - Олег Кузнецов

БАКУ /Trend/ - Заявление президента США Джо Байдена по событиям 1915 года представляет собой всего лишь частное мнение главы государства, высказанное им на официальном мероприятии, причем без всякого юридического статуса. Об этом сказал Trend российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

"Я внимательно прочитал заявление президента США Джо Байдена, опубликованное на сайте Белого дома. Обращаю выше внимание на то обстоятельство, что оно размещено в разделе заявлений для прессы, а не в разделе официальных документов администрации американского президента. Оно представляет собой всего лишь частное мнение главы государства, высказанное им на официальном мероприятии, причем без всякого юридического статуса", - сказал Кузнецов.

По его словам, заявление президента США - это частная точка зрения лидера одной из политических элит, находящихся в настоящий момент времени у власти в стране.

"Конечно же, в армянском, турецком и азербайджанском обществах данное событие будет встречено крайне эмоционально и будет определять фон и тон медиа-пространства несколько дней, а то и недель.

Журналисты и политологи будут ломать копья в словесных баталиях, а армянская молодежь - разгуливать с факелами по Еревану ночи напролет, но пройдет неделя-другая, а экономика в Армении никак от слов президента Байдена не улучшится. После слов своего президента американские банки не ввалят в ее хозяйство миллиард долларов, а, наоборот, будут стараться выводить оттуда свои активы", - сказал он.

Кузнецов отмечает, что для лидеров и интеллектуальной части армянской диаспоры тема так называемого "геноцида армян" - это не только вопрос этнополитической самоидентификации, но и прибыльная сфера этнокорпоративного бизнеса.

"Турецкий библиограф Джандам Бадем издал каталог книг, напечатанных с последней трети XIX века по, кажется, 2005 год, собрав под одну обложку наименования 5 445 отдельных изданий в разных странах мира. Оказалось, что 4 500 книг (в том числе 4 200 - армянских авторов) было выпущено после 1975 года, когда начала функционировать армянская террористическая организация ASALA, причем все эти книги касались исключительно темы пресловутого так называемого "геноцида армян". Получается, что публикаторская и книготорговая деятельность литературой совершенно определенной тематики служила делу не только пропаганды, но и финансирования терроризма. Вот почему от этой темы армяне не откажутся никогда", - сказал политолог.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого "геноцида" против армян. События 1915 года нуждаются в расследовании, отметил он.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Но Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)