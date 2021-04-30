Армения и сегодня продолжает военные преступления против Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - Армения, не предоставляя карты минных полей, и сегодня продолжает военные преступления, совершаемые ею против Азербайджана на протяжении долгих лет.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, сообщает в пятницуTrend.