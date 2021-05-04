Байден разрешил прямую помощь США Азербайджану, продлив приостановку действия 907-й поправки
БАКУ /Trend/ - Администрация Президента США Джо Байдена продлила приостановку действия 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы", в результате чего разрешена прямая помощь США Азербайджану, передает Trend во вторник со ссылкой на зарубежные СМИ.
Отметим, что 907-я поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской Администрации в связи с конфликтом между Арменией и Азербайджаном. Однако после теракта 11 сентября 2001 года Конгресс принял закон об ассигновании зарубежных операций, предоставив президенту право отказаться от 907-й поправки. Это понадобилось США, когда надо было снабжать американские войска в Афганистане.
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