Международная федерация дзюдо поблагодарила Азербайджан за освобождение армянского спортсмена

БАКУ /Trend/ - Международная федерация дзюдо поблагодарила Азербайджан за освобождение и возвращение в Армению 19-летнего спортсмена Роберта Варданяна, передает Trend со ссылкой на федерацию.

Отметим, что в соответствии с политикой гуманизма Президента Азербайджана Ильхама Алиева, ранее были освобождены трое армянских военнослужащих, разоруженных в Карабахе после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления.

Освобождены Роверт Варданян, Самвел Шухян и Сейран Тамразян.

Международная федерация дзюдо выразила за это глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и «всей азербайджанской спортивной семье».

«Освобождение молодого дзюдоиста является доказательством силы и высоких моральных ценностей, которые несет наш спорт, возвышаясь над любыми конфликтами и враждой. Солидарность и единство международной дзюдоистской семьи не имеет границ. Всех нас объединяет общая цель - взаимопомощь и процветание», - говорится в сообщении федерации.