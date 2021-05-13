В Шуше совершен праздничный намаз (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Шуше, чудесном уголке Азербайджана, которая была освобождена от 29-летней оккупации, совершен праздничный намаз в связи с праздником Рамазан.

Как сообщает Trend, Baku Media Center транслировал в прямом эфире праздничный намаз в связи со священным месяцем Рамазан в Шуше - жемчужине Карабаха.

Праздничный намаз в мечети Юхары Гевхар-Ага провел представитель председателя Управления мусульман Кавказа гаджи Шахин.

После праздничного намаза были прочитаны молитвы.

Отметим, что 13 мая в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)