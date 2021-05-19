Кого раздражает дружба Азербайджана и Грузии? - АНАЛИЗ

БАКУ /Trend/ - Антиазербайджанские силы, которые не могут смириться с достижениями Азербайджана во время и после 44-дневной войны, вновь активизировались. Необоснованные обвинения, выдвинутые Арменией и ее зарубежными покровителями против Азербайджана, в частности, после проведенного в Шуше несколько дней назад музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", являются следствием обеспокоенности этих сил.

Они завидуют каждому успеху Азербайджана, используют любую возможность для проведения клеветнической антиазербайджанской кампании, пытаются испортить отношения нашей страны с дружественными государствами. В этом плане весьма показателен недавний инцидент в Грузии.

Известно, что 16 мая в Дманисском районе Грузии произошла драка между группой грузин и азербайджанцев. Нет сомнений в том, что этот инцидент произошел исключительно на бытовой почве. Вопреки утверждениям некоторых заинтересованных сил, у него нет этнической подоплеки. Об этом также заявили официальные круги Грузии и Азербайджана. Силы, которых беспокоят отношения высокого уровня между Грузией и Азербайджаном, пытаются говорить о неком "этническом факторе" в этом вопросе.

Примечательно, что инцидент в Грузии был исчерпан после примирения сторон. Но антиазербайджанские силы, не достигнув своих целей, по-прежнему делают акцент на этом вопросе, пытаясь преподнести его в качестве "конфликта на этнической почве".

Одним из представителей таких сил является Севиндж Османгызы, которая проживает в США и льет воду на мельницу армян. На этот раз она представила инцидент в качестве "еще одной зоны межнационального конфликта в регионе" и побеседовала на эту тему с председателем Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли. Последний обвинил правоохранительные органы в том, что они не вмешались в инцидент, хотя это было неправдой: грузинская полиция в тот же день задержала восемь человек в связи с произошедшим.

При этом азербайджанская сторона, в частности, Госкомитет по работе с диаспорой, незамедлительно отреагировала на инцидент, поинтересовалась ситуацией и проблемами азербайджанцев. Затем было официально заявлено, что ссора между грузинами и азербайджанцами в Дманиси носит чисто бытовой характер и не может быть представлена как этническое противостояние.

Комментируя этот вопрос, грузинские политики также заявили, что никто и ничто не может помешать идеальным отношениям с Азербайджаном. Разумеется, в Азербайджане считают так же. Достаточно вспомнить 44-дневную Отечественную войну 2020 года. С первого ее дня Грузия поддерживала Азербайджан и даже закрыла свое воздушное пространство для полетов военных самолетов в Армению. Были предотвращены попытки отправки в Армению через Грузию самолетов и грузовиков с военной техникой. Все это, разумеется, объясняется высоким уровнем дружественных и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией.

Неслучайно сегодня некоторые энергетические и транспортные проекты Азербайджана проходят по территории Грузии. Но Армения лишена всех этих возможностей из-за своей агрессивной политики и в настоящее время находится почти в полной изоляции.

Поэтому понятно, почему сегодня и армяне, и их покровители заинтересованы в том, чтобы испортить отношения Азербайджана с его соседями и друзьями.

(Автор: Эльгюн Мансимов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)