Милли Меджлис утвердил кандидатуры на должности судей Бакинского апелляционного суда
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании 21 мая утвердил кандидатуры на должности судей Бакинского апелляционного суда, сообщает в пятницу Trend.
Депутаты обсудили на заседании документ "О назначении судей Бакинского апелляционного суда", в соответствии с которым на должности судей Бакинского апелляционного суда выдвигаются кандидатуры Гамидова Гамида Узеир оглу, Гусейнова Азера Солтангамид оглу, Тагизаде Мирзы Насиб оглу, Бабаева Зеки Баба оглу, Бекташи Саадат Инаят гызы, Акперова Мубариза Досмамед оглу и Ибрагимли Ибрагима Адиль оглу.
После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
В Нидерландах выпущены международные марки, посвященные Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
Лента новостей
Тема сохранности культурно-исторического наследия в Карабахе регулярно обсуждается в контактах с Баку и Ереваном – МИД России
Названы сроки начала горизонтального бурения в рамках проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию
Президент Ильхам Алиев обратился к участникам международной конференции, посвященной 80-летию создания онкологической службы в Азербайджане
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Гуманитарное сотрудничество, межкультурные связи, восприятие другой культуры, попытка понять, проникнуться, помочь являются очень важным оружием в борьбе с такими негативными явлениями, как ксенофобия и терроризм (ФОТО)
PwC Azerbaijan представила результаты исследования рынка здравоохранения, проведенного посольством Великобритании в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев: Проект Южного газового коридора и в будущем будет вносить вклад в укрепление сотрудничества между государствами-участниками
Президент Ильхам Алиев: Предприняв после ноябрьского Заявления целый ряд шагов, мы продемонстрировали стремление к сотрудничеству
Планируется значительно увеличить зарубежные инвестиции в сферу альтернативной энергетики Азербайджана - AREA
Азербайджанские спортсменки завоевали 7 медалей на международном турнире по художественной гимнастике в Румынии
Развитие транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана пойдет на благо региона – экс-посол США
В Нидерландах выпущены международные марки, посвященные Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня, вероятно, для Армении последний шанс осуществить свою мечту о действительно независимой стране
Президент Ильхам Алиев: Израильская и азербайджанская диаспоры могут внести важный вклад в развитие наших отношений
Президент Ильхам Алиев: США могут внести вклад в нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что миссия ЮНЕСКО прибудет на освобожденные территории Азербайджана в следующем месяце