Милли Меджлис утвердил кандидатуры на должности судей Бакинского апелляционного суда

Политика 21 мая 2021 12:07 (UTC+04:00)
Милли Меджлис утвердил кандидатуры на должности судей Бакинского апелляционного суда

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании 21 мая утвердил кандидатуры на должности судей Бакинского апелляционного суда, сообщает в пятницу Trend.

Депутаты обсудили на заседании документ "О назначении судей Бакинского апелляционного суда", в соответствии с которым на должности судей Бакинского апелляционного суда выдвигаются кандидатуры Гамидова Гамида Узеир оглу, Гусейнова Азера Солтангамид оглу, Тагизаде Мирзы Насиб оглу, Бабаева Зеки Баба оглу, Бекташи Саадат Инаят гызы, Акперова Мубариза Досмамед оглу и Ибрагимли Ибрагима Адиль оглу.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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