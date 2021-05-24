Названа повестка визита главы МИД Ирана в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан состоится в рамках регулярных консультаций между официальными лицами двух стран.
Об этом в понедельник сообщили Trend в посольстве Ирана в Азербайджане.
Было отмечено, что в рамках визита пройдет обмен мнениями по двусторонним отношениям, региональным и международным вопросам.
Напомним, что глава МИД Ирана 25 мая совершит визиты в Азербайджан и Армению.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев)
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