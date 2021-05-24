Названа повестка визита главы МИД Ирана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан состоится в рамках регулярных консультаций между официальными лицами двух стран.

Об этом в понедельник сообщили Trend в посольстве Ирана в Азербайджане.

Было отмечено, что в рамках визита пройдет обмен мнениями по двусторонним отношениям, региональным и международным вопросам.

Напомним, что глава МИД Ирана 25 мая совершит визиты в Азербайджан и Армению.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев)