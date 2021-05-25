БАКУ/Trend/- Иран поздравил Азербайджан с победой во второй Карабахской войне.

«Мы верим, что Вы сыграли историческую роль в освобождении азербайджанских земель и поздравляем Вас»,- отметил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.