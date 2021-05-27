Армянская сторона заинтересована не только в нагнетании обстановки, но и в ее эскалации – Лев Спивак

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона заинтересована не только в простом нагнетании обстановки, но и в ее эскалации.

Об этом сказал Trend президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан ("АзИз") Лев Спивак.

По его мнению, провокационные действия со стороны Армении были ожидаемы.

"Это было вполне ожидаемо. Кроме того, все политические силы Армении, участвующие в предвыборной кампании, усиленно нагнетают обстановку. Армянская сторона заинтересована не только в простом нагнетании обстановки, но и в эскалации, доведении ситуации, возможно, даже до новой войны, что позволит отложить выборы. Эта ситуация неприемлема", - сказал Спивак.

Он отметил, что чрезвычайно важно не поддаваться на провокацию Армении.

"Нужно немного переждать и надеяться на то, что после выборов в Армении, кто бы там ни победил, разум все-таки возобладает над предвыборной кампанией, и ситуация начнет урегулироваться", - сказал Спивак.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)