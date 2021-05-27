В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Венгрии Янош Адер в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня Республики.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам и азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Азербайджанская Республика является очень важным стратегическим партнером для Венгрии, поэтому я удовлетворен динамичным развитием политических, экономических и культурных связей между нашими странами. Уверен, что предстоящие годы откроют новые перспективы для укрепления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов на высшем посту».

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Президент Польши Анджей Дуда в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником – Днем Республики.

«Уважаемый господин Президент.

Для меня честь от имени народа Польши и от себя лично передать Вам, Вашей стране и народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики.

Касаясь традиционных дружеских и партнерских связей между Польшей и Азербайджаном, хочу Вас заверить в том, что Варшава готова к дальнейшему развитию наших отношений, охватывающих все выгодные для наших народов сферы сотрудничества.

Господин Президент, разрешите еще раз передать всем гражданам Азербайджана мои поздравления по случаю национального праздника», – говорится в поздравительном письме.

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Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня Республики.

В письме говорится:

«Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Республики Ирак и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики – Днем Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, подчеркиваю тесные дружеские связи и сотрудничество между нашими странами и народами.

Господин Президент, желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности, а народу и правительству Азербайджана – прогресса и благосостояния.

Прошу Вас принять мое глубочайшее уважение и почтение».

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Президент Палестины, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником – Днем Республики.

«Уважаемый господин Президент.

От имени государства и народа Палестины и от себя лично рад передать самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики, желаю Вам, Вашему правительству и братскому народу достатка и прогресса.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю укрепления существующих между нашими странами и народами братских связей, служащих их интересам. Высоко ценю Вашу солидарную поддержку законных прав нашего народа для достижения им свободы и независимости, Вашу позицию в этом вопросе.

Желаю Вам здоровья и счастья, а Азербайджанской Республике и Вашему братскому народу – постоянного прогресса и процветания.

Дорогой брат, прошу принять мои наилучшие пожелания», – говорится в поздравительном письме.

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Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня Республики.

В письме говорится:

«Ваше превосходительство.

Очень рад и горд от имени народа Государства Катар и от себя лично передать Вам и Вашему братскому народу искренние приветствия, сердечные поздравления и прекрасные пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Передаю Вашему превосходительству наилучшие пожелания, желаю Вашему народу развития и процветания, еще большего укрепления в будущем связей между нашими странами.

Прошу Вас принять мое высочайшее почтение».

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Заместитель Эмира Катара Абдулла бин Хамад Аль Тани в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником – Днем Республики.

«Ваше превосходительство.

Очень рад и горд передать Вам искренние приветствия, поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а Вашему братскому народу – благосостояния и прогресса.

Прошу Вас принять мое высочайшее почтение», – говорится в поздравительном письме.