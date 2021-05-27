В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
БАКУ /Trend/ - Президент Венгрии Янош Адер в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня Республики.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
«Уважаемый господин Президент.
Передаю Вам и азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.
Азербайджанская Республика является очень важным стратегическим партнером для Венгрии, поэтому я удовлетворен динамичным развитием политических, экономических и культурных связей между нашими странами. Уверен, что предстоящие годы откроют новые перспективы для укрепления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов на высшем посту».
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Президент Польши Анджей Дуда в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником – Днем Республики.
«Уважаемый господин Президент.
Для меня честь от имени народа Польши и от себя лично передать Вам, Вашей стране и народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики.
Касаясь традиционных дружеских и партнерских связей между Польшей и Азербайджаном, хочу Вас заверить в том, что Варшава готова к дальнейшему развитию наших отношений, охватывающих все выгодные для наших народов сферы сотрудничества.
Господин Президент, разрешите еще раз передать всем гражданам Азербайджана мои поздравления по случаю национального праздника», – говорится в поздравительном письме.
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Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня Республики.
В письме говорится:
«Ваше превосходительство.
От имени правительства и народа Республики Ирак и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики – Днем Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, подчеркиваю тесные дружеские связи и сотрудничество между нашими странами и народами.
Господин Президент, желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности, а народу и правительству Азербайджана – прогресса и благосостояния.
Прошу Вас принять мое глубочайшее уважение и почтение».
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Президент Палестины, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником – Днем Республики.
«Уважаемый господин Президент.
От имени государства и народа Палестины и от себя лично рад передать самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики, желаю Вам, Вашему правительству и братскому народу достатка и прогресса.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю укрепления существующих между нашими странами и народами братских связей, служащих их интересам. Высоко ценю Вашу солидарную поддержку законных прав нашего народа для достижения им свободы и независимости, Вашу позицию в этом вопросе.
Желаю Вам здоровья и счастья, а Азербайджанской Республике и Вашему братскому народу – постоянного прогресса и процветания.
Дорогой брат, прошу принять мои наилучшие пожелания», – говорится в поздравительном письме.
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Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня Республики.
В письме говорится:
«Ваше превосходительство.
Очень рад и горд от имени народа Государства Катар и от себя лично передать Вам и Вашему братскому народу искренние приветствия, сердечные поздравления и прекрасные пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.
Передаю Вашему превосходительству наилучшие пожелания, желаю Вашему народу развития и процветания, еще большего укрепления в будущем связей между нашими странами.
Прошу Вас принять мое высочайшее почтение».
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Заместитель Эмира Катара Абдулла бин Хамад Аль Тани в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником – Днем Республики.
«Ваше превосходительство.
Очень рад и горд передать Вам искренние приветствия, поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.
Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а Вашему братскому народу – благосостояния и прогресса.
Прошу Вас принять мое высочайшее почтение», – говорится в поздравительном письме.