Отставка Ары Айвазяна является результатом глубокого противостояния в правительстве Армении – политобозреватель

БАКУ /Trend/ - Отставка и.о министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна, несомненно, является результатом глубокого кризиса, противоречий и противостояний в правительстве Армении и политической системе страны в целом. Хочу отметить, что предшественник Айвазяна Зограб Мнацаканян тоже подал в отставку из-за разногласий с политическим руководством.

Об этом в пятницу сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, данный фактор также сыграл исключительную роль в отставке Ары Айвазяна.

«На самом деле, вероятно, что подобные заявления в армянских СМИ о причинах отставки главы МИД соответствуют действительности. Еще в феврале этого года сообщалось о серьезных разногласиях между Айвазяном и Пашиняном, и в связи с этим ожидалось, что глава МИД уйдет в отставку.

Хотел бы напомнить, что некоторое время назад Ара Айвазян выступил против мнения Никола Пашиняна в связи с городом Шуша и сделал заявление, опровергающее слова премьера. Одним из факторов, препятствующих в последнее время реализации положений заявления от 10 ноября 2020 года, а также выполнению обязательств, вытекающих из заявления от 11 января 2021 года, были реваншистские действия Ары Айвазяна, не соответствующие реалиям внутри Армении. Считаю, что в его отставке сыграли роль не только отношения с Пашиняном, но и внешние факторы», – подчеркнул Эльчин Мирзабейли.

Он добавил, что отставка Ары Айвазяна также является провалом попыток правительства Армении любой ценой уклониться от договоренностей и создать условия для вмешательства в процесс политическим центрам, не имеющим отношения к региону.

«Агрессивная антиазербайджанская и антитурецкая риторика Айвазяна, его позиция по отношению к другим соседним странам, попытки спровоцировать разлад между основными региональными державами провокационным выражением геополитических реалий сделали его отставку необходимостью. В противном случае Никол Пашинян, его страна и команда столкнулись с более серьезными последствиями», – подытожил Эльчин Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)