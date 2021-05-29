Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания министерства экономики (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 29 мая сдано новое административное здание Министерства экономики.

Как сообщает Trend, в открытии нового здания принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Число современных многоэтажных зданий, построенных в Баку в последние годы, пополнилось еще одним. Новое административное здание Министерства экономики, расположенное на проспекте, носящем имя общенационального лидера Гейдара Алиева, привлекает внимание современной архитектурой.

Министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства о работе, проделанной в новом здании.

Было отмечено, что в новом административном здании созданы все условия для комфортной и эффективной работы 772 сотрудников. Здесь созданы оснащенный современными мультимедийными средствами конференц-зал для проведения различных мероприятий, а также рабочие кабинеты, залы заседаний.

Здание представляет собой строение в форме пяти независящих друг от друга кубов, соединенных к центральному круговому остову. Каждый куб состоит из пяти офисных этажей и в уникальной форме отделяется от верхнего соседнего куба открытой садовой террасой без колонн. Кроме того, каждый этаж повернут на 1,2 градуса по отношению к нижним этажам, что в итоге создает эффект поворота на 40 градусов снизу вверх.

Было доведено до внимания, что строительная группа разработала инновационное решение, используя стальные фермы под каждым кубом, систему, передающую нагрузки от железобетонных колонн и балок по периметру к сердцевине здания. Дизайн здания был удостоен в 2020 году в США премий "Совершенство в строительной инженерии" и "Достоинство".

Отметим, что новое административное здание Министерства экономики гармонирует с архитектурой и современным видом превратившегося в большую строительную площадку Баку, который является одним из красивейших городов мира, и придает особую красоту столице.