Южному Кавказу нужен мирный договор – экс-глава МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Южно-Кавказскому региону нужен мирный договор.

Как сообщает Trend, об этом сказал бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин в ходе онлайн-конференции «Итоги веб-конференции "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества», организованной Международным центром Низами Гянджеви и АМИ Trend.

«Мирный договор для Южного Кавказа важен во многих отношениях. Дорога между Европой и Китаем может пройти через этот регион, в частности через Армению, но для этого нам нужна безопасность и мир в регионе», — сказал он.

По его мнению, это проблема всего региона, а не только Азербайджана и Армении.

«Эти страны должны объединиться и подумать о сотрудничестве в регионе. Но для этого нам нужен ответ из Армении а там все еще думают, что могут снова начать войну и попытаться заново оккупировать территории. Но это невозможно», — отметил он.

Четин подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ ничего не сделала за последние 30 лет, не смогла найти никакого решения, поэтому о ней нужно забыть.

По его словам, он начал заниматься этим вопросом с сентября 1991 года, когда стал министром иностранных дел.

«Мы рады, что в 2020 году правительство Азербайджана смогло решить эту проблему. Никто не хотел делать это военным путем, но, к сожалению, другого пути не было», — сказал Четин.

Экс-глава турецкого МИД добавил, что Международный центр Низами Гянджеви мог бы пригласить людей со всего мира посетить регион и посмотреть, что армяне сделали на этих территориях за последние 30 лет: «Насколько я знаю, они все уничтожили. Эти люди должны увидеть, что они сделали. Центр может инициировать своего рода международную группу с важными представителями культуры, политики и других сфер».

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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