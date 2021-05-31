Отношения Тегерана и Баку вышли на уровень стратегических во всех сферах - глава администрации президента Ирана

БАКУ /Trend/ - Отношения между Ираном и Азербайджаном вышли на уровень стратегических во всех сферах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези на встрече с азербайджанской делегацией, возглавляемой вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым.

По его словам, с учетом этого необходимо ускорить реализацию совместных проектов, особенно в сферах энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и туризма.

Ваези отметил, что Иран всегда поддерживал Азербайджанское государство и его народ в трудные времена, и между двумя странами и народами налажены тесные связи.

"Несмотря на то, что пандемия коронавируса создала различные препятствия для торговых отношений между Ираном и Азербайджаном, товарооборот между ними за это время вырос на 27 процентов", - сказал глава администрации.

По данным Таможенной администрации Ирана, с 20 марта 2020-го по 20 марта 2021 года Иран экспортировал в Азербайджан 1,08 миллиона тонн своей продукции на сумму около 511 миллионов долларов, а импортировал 28,4 тысячи тонн товаров на 76,1 миллиона долларов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)