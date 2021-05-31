Зангезурский коридор - главный локомотив мира и развития в регионе

БАКУ /Trend/ - Одержав победу в Отечественной войне, Азербайджан не только обеспечил свою территориальную целостность, но и изменил геополитические реалии региона. При этом новые реалии служат общим интересам не только Южного Кавказа, но и всех стран региона, включая Турцию и Россию, а также тюркского мира.

Как известно, трехсторонняя декларация от 10 ноября 2020 года, ознаменовавшая окончание войны и капитуляцию Армении, содержит ряд важных положений. Одним из них является открытие Зангезурского коридора, который по суше соединит территорию Нахчывана с основной частью Азербайджана.

Значимость этого коридора протяженностью около 40 километров может быть, на первый взгляд, неочевидна. Его истинная важность становится понятна с учетом того, что Турция посредством этого коридора получает прямую транспортную связь с Азербайджаном и другими странами тюркского мира. Остается в выигрыше и Россия, так как открывается дополнительный коридор в другие страны через ее территорию.

Вначале Армения не вдавалась в суть вопроса. Даже после войны она выразила протест. Однако недавние события и сложная социально-экономическая ситуация, в которой оказалась эта страна, заставили ее должным образом проанализировать вопросы, связанные с неизбежностью открытия этого коридора. Как известно, в связи с этим уже ведутся обсуждения в рамках рабочей группы в трехстороннем формате на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении.

На встрече с делегацией во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглу 30 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся вопроса деятельности рабочей группы по Зангезурскому коридору, заявив, что уже есть хорошие результаты...

В Азербайджане уже началось строительство железной дороги от Горадиза до границы с Арменией. Ожидается, что она будет полностью введена в эксплуатацию в ближайшие два года. В Нахчыване большая часть железной дороги уже действует, а оставшийся участок будет построен в ближайшее время. На следующем этапе на территории Армении будет построена основная часть Зангезурского коридора.

Таким образом, Зангезурский коридор будет способствовать дальнейшему укреплению связей между государствами региона, в особенности между Турцией и Азербайджаном, придаст импульс экономическому развитию стран, в том числе Армении. Через этот коридор Армения получит прямой выход на Россию. Тот факт, что Россия в прошлом году была основным торговым партнером Армении, является наглядным доказательством важности Зангезурского коридора для Еревана.

С учетом всех вышеперечисленных факторов можно сказать, что стратегически важный Зангезурский коридор станет главным локомотивом мира, единства, сотрудничества и развития в регионе.

(Автор: Эльгюн Мансимов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)