Освобожденное от оккупации село Абильджа Губадлинского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Абильджа Губадлинского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Представляем вниманию читателей эти видеокадры.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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