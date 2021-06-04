Республиканская организация ветеранов Азербайджана выступила с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре

БАКУ /Trend/ - Президиум Республиканской организации ветеранов Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью 4 июня корреспондента Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Магеррама Ибрагимова и оператора ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (AZTV) Сираджа Абышова в результате подрыва на мине при выполнении служебных обязанностей в Кельбаджарском районе.

Как передает в пятницу Trend, в направленном международным организациям и мировому сообществу заявлении говорится:

«Хотя оккупационной политике, проводимой армянским государством на протяжении почти 30 лет, был положен конец 44-дневной Отечественной войной и заявлением, подписанным по итогам войны 10 ноября 2020 года, минный террор армянских фашистов продолжается. Отказ Армении предоставить Азербайджану карту минных полей приводит к жертвам среди мирного населения. Сегодняшняя гибель в результате подрыва на мине двух азербайджанских журналистов и ранение еще нескольких людей, выполнявших свою профессиональные обязанности, показывает, что Армения не намерена прекращать свою террористическую деятельность.

Один из досадных моментов состоит в том, что, несмотря на усилия азербайджанского государства, до сих пор ни одна международная организация не предприняла практических шагов по предотвращению минного террора Армении. К сожалению, следует констатировать, что международные организации и ведущие страны мира, которые почти 30 лет закрывали глаза на оккупацию азербайджанских земель, продолжают хранить молчание перед лицом минного террора со стороны Армении. Хотя минные провокации Армении делают необходимым введение санкций против этой страны.

Наказать Армению, которая продолжает свои военные преступления и убивает мирных жителей, требуется не только с точки зрения справедливости, но и в контексте международного права, и это должно быть обеспечено соответствующими международными организациями. Мировое сообщество должно понять, что продолжающийся минный террор Армении не только создает новую напряженность в регионе, но также является серьезным препятствием на пути к миру и стабильности во всем регионе.

Как Республиканская организация ветеранов, мы призываем все международные организации и ведущие государства остановить армянский минный террор и использовать для этого возможности международного права и конвенций. Хотим напомнить, что ответственность за продолжающийся минный террор на фоне молчания международных организаций лежит не только на Армении, но и на этих организациях, которые смотрят на эту резню со стороны и не предпринимают никаких шагов для ее предотвращения.

Надеемся, что международные организации отныне осознают свою долю юридической и моральной ответственности в этом вопросе и, оказав давление на Армению, которая продолжает минный террор, пренебрегая нормами международного права и основными правами человека, предпримут практические шаги для предотвращения ее террористической деятельности».

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)