Азербайджанская национальная платформа Форума гражданского общества "Восточного партнерства" обратилась к мировому сообществу

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская национальная платформа Форума гражданского общества "Восточного партнерства" обратилась с призывом к мировому сообществу в связи с гибелью азербайджанских журналистов и других безвинных людей вследствие отказа Армении предоставить карты заминированных территорий, несмотря на многочисленные обращения в связи с этим, сообщает в субботу Trend.