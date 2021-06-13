Начался визит представителей дипломатического корпуса в Агдам (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Начался визит представителей иностранного дипломатического корпуса в Агдам под руководством помощника Президента Азербайджана, заведующего отделом во вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева.
Как сообщает Trend, в визите принимают участие дипломатические представители, аккредитованные в Баку и Анкаре.
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