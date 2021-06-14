Посол Монголии был проинформирован об агрессорской политике Армении против Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 14 июня принял аккредитованного в Азербайджане посла-нерезидента Монголии в Азербайджане Болда Равдана.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, приветствуя посла Болда Равдана, министр Джейхун Байрамов отметил успешное сотрудничество между двумя странами как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Министр подробно проинформировал противоположную сторону об агрессивной политике Армении в отношении Азербайджана, ее последствиях, постконфликтной фазе, включая информацию о ситуации в освобожденных районах, минной опасности, работах по разминированию, восстановительных и строительных работах. Было отмечено, что во время своего визита в Агдам посол имел возможность ознакомиться с ситуацией и текущими строительными работами.

Посол Болд Равдан передал министру Джейхуну Байрамову приветствия его монгольского коллеги. Посол поздравил Азербайджан с восстановлением территориальной целостности и подчеркнул, что визит в освобожденный город Агдам был очень полезен с точки зрения ознакомления с ситуацией в этих районах.

В ходе встречи посол пригласил главу МИД Азербайджана посетить Монголию.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес, включая продолжение консультаций между министерствами иностранных дел, укрепление нормативно-правовой базы, а также торгово-экономические отношения, сотрудничество в сфере туризма и другие вопросы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)