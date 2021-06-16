Президент Ильхам Алиев: Заявления, которые прозвучат сегодня отсюда - из нашего древнего города Шуша - отзовутся во всем мире

БАКУ/Trend/ - Заявления, которые прозвучат сегодня отсюда – из нашего древнего города Шуша - отзовутся во всем мире, это будет иметь большой резонанс.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы после подписания после подписания Шушинской декларации.

«Сегодня знаменательный, исторический день в нашей жизни. Сегодня мы приветствуем дорогого Президента братской страны Реджепа Тайипа Эрдогана на Карабахской земле, в Шуше. Пользуясь случаем, от имени всего азербайджанского народа хочу поприветствовать моего дорогого брата в Шуше, Карабахе.

Мой дорогой брат неоднократно бывал в Азербайджане, но мы впервые вместе находимся на Карабахской земле – в Шуше. Этот визит представляет историческое значение, так как подписанная сегодня Совместная декларация – Декларация о союзничестве поднимает наши связи на самый высокий уровень.

Декларация называется Декларацией о союзничестве, одно уже это название свидетельствует, говорит обо всем. Сегодня мы наладили качественно новые связи, и все указанные в данной Декларации положения являются гарантией нашего дальнейшего взаимодействия.

На пресс-конференциях, в своих выступлениях я неоднократно говорил, что сегодня Турция и Азербайджан являются самыми близкими друг другу странами в мировом масштабе. Нас объединяет множество факторов, в первую очередь, это единство обеспечили история, культура, общие этнические корни, язык, религия, национальные ценности, национальные интересы, братство наших народов. Сегодня мы демонстрируем уникальный в мировом масштабе образец сотрудничества, взаимодействия, союзничества.

Подписанная Декларация опирается на историю. В Декларации нашли отражение высказывания великих лидеров наших народов Мустафы Кемаля Ататюрка и Гейдара Алиева. В начале ХХ века Мустафа Кемаль Ататюрк сказал: “Радость Азербайджана – наша радость, горе его – наше горе”. В конце ХХ века Гейдар Алиев сказал: “Турция и Азербайджан – одна нация, два государства”. Эти исторические слова, изречения являются основным фактором для нашей деятельности. Мы привержены этому завету и, подписывая в ХХI веке в освобожденной Шуше Декларацию о союзничестве, демонстрируем верность нашим предкам и показываем путь грядущим поколениям.

В Совместной декларации делается ссылка на исторический Карский договор. Карский договор был подписан 100 лет назад. Это тоже представляет большое символическое значение. Совместная декларация о союзничестве, подписанная спустя 100 лет в освобожденном городе Шуша, указывает направление нашего дальнейшего взаимодействия.

В Декларации находят отражение многие важные вопросы. Совместное сотрудничество, наша деятельность в международной плоскости, политические связи, торгово-экономические связи, культура, образование, спорт, молодежная политика – охвачены, можно сказать, все сферы. Показано значение энергетической безопасности, Южного газового коридора для Турции, Азербайджана и Европы, причем каждый вопрос представляет огромное значение. В их числе хочу особо отметить два вопроса. Во-первых, сотрудничество, взаимодействие в оборонной сфере. В данной Декларации находят отражение вопросы в области оборонной промышленности и взаимной военной помощи. Это – историческое достижение. Мы еще раз демонстрируем, что и впредь всегда будем вместе. Мы и дальше будем обеспечивать безопасность друг друга, равно, как до сих пор Турция и Азербайджан были вместе во всех вопросах, так будет и впредь.

Второй важный вопрос связан с транспортом. В Декларации нашли отражение предельно ясные выражения, связанные с открытием Зангезурского коридора. Это – результат новой геополитической ситуации, сложившейся после Второй Карабахской войны. Сегодня мы не только говорим о Зангезурском коридоре, который соединит Турцию и Азербайджан железной, автомобильной дорогами, но и создаем этот коридор практическими делами. Данный вопрос нашел отражение в подписанной Совместной декларации о союзничестве, что представляет большое значение.

Сегодня мы встречаемся в освобожденной Шуше. Уверен, что сегодня взоры азербайджанского народа, турецкого народа, всего мира направлены сюда, так как этого визита с нетерпением ожидали в Азербайджане, я знаю, что он вызывает большой интерес. Заявления, которые прозвучат сегодня отсюда – из нашего древнего города Шуша - отзовутся во всем мире, это будет иметь большой резонанс. Историческое значение нынешнего визита будут помнить на протяжении еще многих лет.

Город Шуша был освобожден от оккупации 8 ноября минувшего года. Освобождение Шуши требовало большого героизма. Каждый человек, побывавший в Шуше, глядя на эти отвесные скалы, понимает, что взятие, освобождение этого города, считающегося неприступной крепостью, требует большого героизма, профессионализма, отваги, самоотверженности. Отважные азербайджанские солдаты, проливая кровь, становясь шехидами, взбираясь на отвесные скалы, можно сказать, невооруженными, с легким оружием отобрали Шушу у врага и подняли флаг Азербайджана.

Развевающиеся сегодня в Шуше флаги Азербайджана и Турции свидетельствуют о нашем единстве. Со дня начала Второй Карабахской войны, с первых ее часов мой дорогой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил однозначную, ясную и открытую поддержку Азербайджана. С первых часов войны он сказал, что Азербайджан не один. Это, с одной стороны, воодушевило нас, а с другой, - остановило намеревавшиеся вмешаться все силы, круги. Он сказал, что Турция находится рядом с Азербайджаном, и с первых часов до последних минут войны поддержка моего дорогого брата и Турецкой Республики, братского турецкого народа придавала нам дополнительные силы. Эта политическая и моральная поддержка воодушевляла нас. Месседжи, поздравления, поддержка, выражение солидарности, поступавшие из всех уголков Турции, еще раз продемонстрировали всему миру наше единство.

Сегодня здесь – в Шуше находятся представители турецкой печати, хочу особо отметить их деятельность. В самые опасные моменты войны они рисковали своей жизнью, чтобы отразить реальную ситуацию, донести ее до зрителей и мира. Я сам лично неоднократно наблюдал во время войны за репортажами на турецких телевизионных каналах и еще раз убеждался в том, что здесь имеют место не только вопросы профессионализма, здесь передаются репортажи, полные солидарности и любви. До мира доводился правый голос Азербайджана, его правое дело, представители турецкой печати готовили репортажи из самых опасных мест, там, где падали бомбы. Они хорошо знали о том, что Армения не могла устоять перед нами на поле боя, поэтому подвергла обстрелу наших мирных граждан с использованием ракет дальнего радиуса действия, ракет “Точка-У” и “Искандер-М”, в результате этого подлого обстрела погибли более 100 гражданских лиц, в том числе женщины и дети. Во время войны мы еще раз увидели любовь и солидарность всего турецкого народа. Мы и без того знали, что являемся одной нацией, двумя государствами, как говорил мой покойный отец. Однако война еще раз продемонстрировала это всему миру, и мы никогда не забудем этой поддержки.

Вторая Карабахская война осталась в истории, в результате 44-дневной войны армянская армия была полностью уничтожена. Армения пала, подняла белый флаг, сдалась, вынуждена была после взятия Шуши подписать акт о капитуляции, и остальные наши регионы были возвращены нам без единого выстрела. Продолжавшейся около тридцати лет оккупации был положен конец. Азербайджан добился этого благодаря поддержке братской Турции. Переговоры, продолжавшиеся на протяжении 30 лет, оказались безрезультатными. Это еще раз свидетельствует о том, что там, где есть воля, решимость, сила и справедливость, можно добиться всего. Конечно, Азербайджан, имея такого союзника, как Турция, воодушевленный этим, выполнил историческую миссию во Второй Карабахской войне, восстановил справедливость, свою территориальную целостность.

Сегодня начинается новая эра. Увидевшись сегодня с моим дорогим братом в городе Физули, встретив его там, я показал картину разрушений в Физули, этого города нет. Вы тоже проехали оттуда и видели, что нет ни одного уцелевшего здания. Презренный враг сравнял с землей все здания. В таком же состоянии находится Агдам. Наши исторические памятники разрушены, снесены и разграблены. Посмотрите, в каком виде город Шуша. Это – исторический город, в период 28-летней оккупации здесь не было построено ни одного здания. Я показал моему дорогому брату вот это здание, здание исполнительной власти Шуши, построенное при моем покойном отце. Здания в Шуше были построены как при нем, так и во времена Панахали хана, Ибрагимхалил хана. Презренный враг камня на камне не оставил. Вы видите разрушенные места Шуши, это мы еще благоустроили. Когда я впервые побывал здесь в начале года, город находился в полностью разрушенном состоянии.

Шуша – исторический азербайджанский город, так как в 1752 году Панахали хан основал этот город, после чего в Шуше во все времена проживали 98 процентов азербайджанцев, несмотря на 30-летнее пребывание под оккупацией, Шуша не сломилась, смогла сохранить достоинство и ждала нас. И мы пришли и освободили Шушу.

Сегодня Президент братской страны – наш гость в историческом городе, наши чувства невозможно передать на словах. Уверен, что приезжающие сюда люди переживают те же чувства, и мы признательны Всевышнему за эти очень трогательные дни.

Мой дорогой брат, мы с нетерпением ждали Вас в Шуше, я пригласил Вас. Мы – президенты двух государств, вместе принимая в декабре минувшего года военный парад, договорились провести очередную встречу здесь, так оно и случилось. Еще раз добро пожаловать, добро пожаловать на Вашу Родину, добро пожаловать в нашу Шушу!

Турецко-азербайджанское единство, братство вечны!»-сказал Президент Ильхам Алиев.