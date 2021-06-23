В азербайджанской армии проводятся бригадные командно-штабные учения (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки войск на 2021 год, утвержденным министром обороны, в азербайджанской армии проводятся бригадные командно-штабные учения, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Привлеченные к командно-штабным учениям соединения и части приведены в различные степени боевой готовности, выведены в запасные пункты сосредоточения и районы оперативного предназначения, обеспечено развертывание на территории органов управления.
На каждом этапе учений предусматривается применение войск и органов управления с учетом повышения степени боевой готовности. Особое внимание уделяется взаимодействию подразделений.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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