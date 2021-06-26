Надбавки к должностным окладам военнослужащих - еще одно проявление заботы государства – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Распоряжение «Об установлении надбавки Президента Азербайджана к ежемесячным должностным окладам военнослужащих минобороны, проходящих действительную военную службу на освобожденных от оккупации территориях», подписанное накануне Президентом Ильхамом Алиевым, является очередным проявлением внимания и заботы государства о военных, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

Согласно распоряжению, надбавка выплачивается в размере 20-60 процентов от ежемесячного должностного оклада военнослужащих, отметил депутат.

«Это успешный шаг, предпринятый по усилению социальной защиты и повышению благосостояния военных. Государство всегда рядом с военнослужащими, осуществляется работа по предоставлению им жилья, решению бытовых проблем, созданию условий для службы в соответствии с современными стандартами. Азербайджанские военнослужащие всегда чувствуют заботу государства», - сказал Мусаев.

Он также подчеркнул, что соответствующими распоряжениями главы государства от 24 июня свыше 76 тысяч военнослужащих награждены орденами и медалями. «Героическая азербайджанская армия освободила Карабах. Наша армия – наша гордость. Такая армия достойна самого большого внимания, оценки и уважения», - сказал Мусаев.

Отметим, что 25 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении президентской надбавки к ежемесячным должностным окладам военнослужащих минобороны Азербайджана, проходящих действительную военную службу на освобожденных от оккупации территориях. Надбавка устанавливается с 1 июля 2021 года, выплачивается министерством обороны Азербайджана в течение пяти лет с учетом срока и места службы военнослужащих в размере 20-60 процентов от их ежемесячного должностного оклада.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)