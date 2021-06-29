Глава МИД России и Верховный комиссар ООН обсудили вопрос возвращения беженцев на освобождённые земли Азербайджана
БАКУ/Trend/- 28 июня в Москве глава МИД России Сергей Лавров и Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди рассмотрели вопросы возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Карабахский регион Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, передает Trend со ссылкой на МИД России.
Как отмечается, в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике положения беженцев, ВПЛ и лиц без гражданства в мире, в том числе с учетом пандемии COVID-19, а также по различным аспектам взаимодействия Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) с Россией.
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Глава МИД России и Верховный комиссар ООН обсудили вопрос возвращения беженцев на освобождённые земли Азербайджана
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