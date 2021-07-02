Кыргызстан предлагает создать межрегиональную платформу Центральная Азия-Южный Кавказ – глава МИД

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан предлагает создать межрегиональную платформу Центральная Азия - Южный Кавказ.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

«Мы считаем, что настало время наверстать упущенные возможности и установить отношения стратегического партнерства. Мы выступаем за создание в обозримой перспективе межрегиональной платформы Центральная Азия - Южный Кавказ в формате 5+3. Мы предлагаем активизировать межрегиональный диалог Центральная Азия - Южный Кавказ. Придаем важное значение дальнейшему развитию кыргызско-азербайджанских отношений. Азербайджан является важнейшим партнером Кыргызстана. Отношения между нашими странами основываются на узах дружбы и братства. Основу современных межгосударственных отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном заложил основатель современного Азербайджана, выдающаяся личность международного масштаба Гейдар Алиев», - сказал глава МИД Кыргызстана.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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