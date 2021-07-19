Загреб и Баку имеют огромный потенциал для расширения сотрудничества по всем направлениям – экс-президент Хорватии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Хорватией существует огромный потенциал для расширения сотрудничества по всем направлениям.

Об этом сказал Trend экс-президент Хорватии, член Международного центра Низами Гянджеви Степан Месич.

«Однако, это во многом зависит от политической воли двух стран. Политическая воля у наших стран есть, и проявляется она на уровне глав двух государств. Азербайджан и Хорватия являются стратегическими партнерами, что позволяет построить надежные и долгосрочные отношения»,- сказал он.

Экс-президент Хорватии также коснулся вопроса пост-конфликтной ситуации на Южном Кавказе.

«Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и самым главным вопросом после войны является устранение фактора ненависти народов. Политика государств должна быть выстроена таким образом, чтобы устранить этот фактор. Исторически, между определенными странами могут существовать разногласия, но верная государственная политика может привести к миру. Президент Азербайджана проводит справедливую и миролюбивую политику», - сказал Месич.