Итоги визита главы Евросовета в Азербайджан: Баку и ЕС находятся на пороге нового этапа развития отношений - политолог

БАКУ /Trend/ - Визит главы Евросовета Шарля Мишеля в Азербайджан показал, что Баку и ЕС находятся на пороге нового этапа развития отношений.

Об этом сказал во вторник Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, выделение Евросоюзом Армении финансовой помощи в размере 2,6 миллиарда евро и заявления о том, что эта сумма может быть увеличена еще на три миллиарда, вызвали в Азербайджане до визита Шарля Мишеля обоснованное недовольство.

"Высказывания Шарля Мишеля на совместной пресс-конференции с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном и их интерпретация в СМИ с точки зрения заинтересованных сторон повлияли на ожидания от визита главы Евросовета в Азербайджан. Безусловно, все эти факторы повысили внимание к визиту.

Однако предположения, сделанные во время визита главы Евросовета в Армению, а также ожидания официального Еревана не оправдались. Визит Шарля Мишеля в Азербайджан показал, что Баку и ЕС находятся на пороге нового этапа развития отношений", - сказал Мирзабейли.

Одним из ярких моментов визита, считает эксперт, несомненно, являются события, которые демонстрируют, что экономические отношения между Азербайджаном и Европейским союзом выйдут на новый уровень.

"То, что Шарль Мишель ознакомился с уровнем развития и перспективами Азербайджана, его посещение ОАО "Азеркосмос", участие в презентации СЭЗ Алят вселяют надежду на то, что перспективы диверсификации экономических отношений между Азербайджаном и ЕС высоки и могут быть расширены за пределы традиционного сотрудничества в области энергетики.

Сбалансированное поведение главы Евросовета во время визита в регион, продемонстрированное им уважение к ценностям азербайджанского народа в ходе посещения Джума-мечети в Шамахы можно рассматривать как позитивный фактор с точки зрения развития двусторонних отношений.

Тот факт, что Шарль Мишель не использовал в своей речи слова "Нагорный Карабах", "статус" и другие, не отражающие действительность и противоречащие суверенным правам Азербайджана, говорит о то, что Европейский союз с пониманием воспринимает новые реалии в регионе после 44-дневной войны и учитывает их в своей политике.

Одним из важнейших, а может, и самым важным мнением, высказанным главой Евросовета во время его визита в Азербайджан, являются слова о намерении и позиции официального Брюсселя вывести отношения между ЕС и Азербайджаном на уровень стратегического партнерства. Как известно, Азербайджан является стратегическим партнером девяти стран-участниц Евросоюза. Заявления Шарля Мишеля также доказывают, что стратегическое партнерство Азербайджана со странами ЕС будет расширяться и охватит весь Европейский союз. И все это будет происходить не в рамках присоединения к каким-либо "ассоциативным соглашениям", а в равноправном и двустороннем порядке. Причины этого связаны не только с большим экономическим потенциалом нашей страны.

Современный уровень развития азербайджанского общества, позитивный настрой в нашей стране, систематические меры, принимаемые для развития политических партий, средств массовой информации, институтов гражданского общества и политической системы в целом, в отличие от Армении, показывают, что Азербайджан не на словах, а на деле идет по пути реального и стремительного развития.

Считаю, что визит главы Евросовета в Азербайджан открывает новые возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества, поощряя европейские компании к участию в проектах, основанных на современных технологиях, таких как "умные деревни" на освобожденных территориях Азербайджана. ЕС может ускорить данный процесс", - добавил Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)