Как нет «Нагорного Карабаха», так и нет вопроса «статуса» - МИД Азербайджана (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Как нет "Нагорного Карабаха", так и нет вопроса "статуса".

Об этом, как передает в субботу Trend, сказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление управления по СМИ и общественной дипломатии МИД Армении от 23 июля 2021 года.

"Конечно, то, что МИД Армении внимательно отслеживает интервью и выступления Президента Азербайджана, это хорошо. Однако важно не просто читать эти интервью, а правильно их понимать и делать выводы. Во-первых, да, наши предки жили в Зангезуре, это исторический факт. Наши соотечественники, исторически проживавшие здесь, а также в других частях современной Армении, стали жертвами политики этнической чистки и были изгнаны из своих домов, что является исторической реальностью. Что касается абсурдного заявления об «оккупации» Азербайджаном армянских территорий, то, как ясно отметил в своем интервью Президент Ильхам Алиев, мы вышли к нашим границам и укрепляемся на них. Армения, не желающая мириться с поствоенными реалиями, как страна-агрессор, десятилетиями демонстрирующая неуважение международное право, должна сначала думать, прежде чем говорить о нормах международного права.

Во-вторых, напоминаем МИД Армении, что Нагорно-Карабахская автономная область была юридически упразднена парламентом Азербайджанской Республики в ноябре 1991 года. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 7 июля 2021 года были созданы Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы. Эта территория является составной частью Азербайджана, и живущие здесь армяне могут жить вместе с азербайджанцами как наши граждане.

В-третьих, те, кто хочет искусственно вынести на повестку вопрос «статуса Нагорного Карабаха», должен раз и навсегда понять, что как нет "Нагорного Карабаха", так и нет вопроса "статуса".

Также напоминаем Армении, обвиняющей Азербайджан в «ухудшении гуманитарной ситуации», что сразу после окончания боевых действий Азербайджан создал условия для транспортировки гуманитарных грузов через свою территорию. Именно Армения пытается мешать достигнутой нами договоренности с международными гуманитарными организациями о направлении миссии в регион. Это свидетельствует о том, что Армения продолжает свои политические игры под названием «гуманитарная ситуация.

Наконец, Армения лучше всех должна знать, что незаконное применение силы является препятствием для мира и безопасности в регионе, так как она сама занималась этим на протяжении десятилетий. Азербайджан же в соответствии с Уставом ООН и международным гуманитарным правом освободил свои территории от оккупации, обеспечил свою территориальную целостность и в настоящее время работает над обеспечением мира и прогресса в регионе", - сказала Лейла Абдуллаева.