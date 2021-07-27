Парламентские делегации Турции и Пакистана посетили Аллеи почетного захоронения и шехидов в Баку

БАКУ /Trend/ - 27 июля делегации во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и председателем Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Гейсаром посетили могилу общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили к ней цветы, сообщает во вторник Trend.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем гости посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы, а также венок к монументу «Вечный огонь».

Гости полюбовались панорамой Баку с самой высокой точки и были проинформированы о работах по созиданию и благоустройству, проводимых в столице.

Члены делегации также посетили монумент турецким воинам, воздвигнутый в память о турецких воинах, ставших шехидами в боях за освобождение Баку в 1918 году. Гости возложили венок к монументу, почтили память турецких шехидов.

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп оставил запись в книге памяти мемориала.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)