На строительство автодороги в Исмаиллы выделено 5,6 млн манатов – Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гаджихатамли – Гидейли – Кюрд Эльдарбейли в Исмаиллинском районе.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гаджихатамли – Гидейли – Кюрд Эльдарбейли, соединяющей три населенных пункта с численностью населения четыре тысячи человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределения средств, предусмотренных в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 5,6 миллиона манатов.

Минфину Азербайджана поручено обеспечить финансирование суммы, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.