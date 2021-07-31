В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра (версия 2)

Политика 31 июля 2021 14:11 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:07)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, в заседании, прошедшем в формате видеоконференции, приняли участие представители Администрации Президента Азербайджана, министерств экономики, финансов, энергетики, сельского хозяйства, Центробанка, Государственного агентства по туризму, Фонда возрождения Карабаха, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

На нем была представлена ​​информация о проделанной министерством экономики работе по реализации мер, предусмотренных Стратегическим планом действий, утвержденным Координационным штабом. Было отмечено, что за прошедший период времени завершена работа по полевой инвентаризации 13 911 объектов недвижимости (11 016 построек и 2 895 инфраструктурных объектов) в Джебраильском, Физулинском, Губадлинском, Зангиланском, Агдамском, Ходжавендском, Тертерском, Шушинском, Ходжалинском и Кельбаджарском районах. Работы в Лачинском районе продолжаются.

Также было установлено, что 5 165 (37,1 процента) объектов недвижимости, которые были инвентаризированы на первом этапе, находятся в основном в пригодном, 4 411 (31,7 процента) - в частично пригодном, а 4 335 (31,2 процента) - в непригодном состоянии.

На основании анализа заключений и предложений госструктур, предприятий и организаций, а также профильных Рабочих групп Координационного штаба был составлен и представлен в Кабинет министров итоговый проект «Государственной программы восстановления и устойчивого развития освобожденных территорий Азербайджанской Республики на 2021-2025 годы».

Указом Президента Азербайджана от 28 мая 2021 года был создан Агдамский промышленный парк, обладающий необходимой инфраструктурой и управленческими структурами для осуществления предпринимательской деятельности, используемый для производства, переработки (вторичной переработки) и продажи конкурентоспособной продукции в промышленной отрасли путем применения современных технологий, а также для оказания услуг, способствующих эффективной деятельности и развитию предпринимателей. В настоящее время на основании обращений отобраны 12 потенциальных резидентов парка.

Для открытия в освобожденных от оккупации Кельбаджарском и Лачинском районах магазинов с товарами первой необходимости, аптек и установки банкоматов были проведены встречи с профильными компаниями. Предусматривается организовать поездку предпринимателей в регион по согласованному графику и маршруту.

Обеспечено подключение к Карабахской цифровой геоинформационной системе, которая играет роль единой информационной платформы, 12 из запланированных 27 государственных структур и организаций, проведены соответствующие тренинги для использования данного ПО. Ведется работа по подключению к системе и других госструктур и организаций.

Поступило 676 обращений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности на освобожденных территориях. Анализируется приоритетность инвестиционных проектов, определяются и вносятся в базу данных потенциальные проекты.

Представитель минсельхоза сообщил, что были проведены встречи с компаниями по передаче в пользование земель сельскохозяйственного назначения на освобожденных территориях. С этими компаниями были заключены договоры на землепользование на 14 497,25 га земли, субсидии выплачены на 9557,25 га посевных площадей. По состоянию на 23 июля, убран урожай зерновых с 8 957,5 гектара. В рамках пилотного проекта на освобожденные территории перенесены 3 661 пчелиная семья и 8 569 голов мелкого рогатого скота кельбаджарских фермеров. Для размещения пчелиных семей на территории Лачинского района был проведен мониторинг. В район перенесена 531 пчелиная семья, принадлежащая временно проживающим в Агджебединском, Исмаиллинском и Гахском районах фермерам из Лачина.

Были проведены переговоры с компанией PGI из Андорры и турецкой INOVA по организации оценки туристических ресурсов на освобожденных территориях. Первого августа сотрудники Государственного агентства по туризму посетят Шушу. В ходе поездки будут оценены туристические возможности Дашалты.

Представленные отчеты были обсуждены членами Рабочей группы, и приняты соответствующие решения.

Отметим, что Координационный штаб, созданный распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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