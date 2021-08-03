Глава МИД Турции выразил признательность Азербайджану
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил признательность Азербайджану за отправку вертолета для борьбы с лесными пожарами.
Как сообщает во вторник Trend, глава турецкого МИД отметил это в беседе с местными журналистами.
По его словам, после начала пожаров многие страны, включая европейские, предложили Турции свою помощь: «К нам обратились соседние, дружественные и братские страны, европейские государства. Мы больше всего нуждаемся в пожарных самолетах и вертолетах. Выражаю признательность Азербайджану за отправленную технику и личный состав».
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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