Поручения Президента Ильхама Алиева в связи с тушением пожаров в Турции полностью выполнены - замминистра

БАКУ /Trend/ - Задачи, поставленные Президентом Ильхамом Алиевым перед министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в связи с тушением пожаров в Турции и предотвращением их распространения, полностью выполнены.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

По его словам, на собрании 12 августа в центре управления кризисными ситуациями в провинции Мугла была предоставлена официальная информация о полном тушении пожаров.

"За это время вместе с местными пожарными мы принимали меры по тушению пожаров и охлаждению очагов возгорания. Основная цель заключалась в недопущении распространения пожаров на стратегические объекты и населенные пункты", - сказал Мирзоев.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)