Мнения, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым в интервью CNN Türk, в центре внимания иранских СМИ

БАКУ /Trend/ - Мнения, озвученные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в интервью CNN Türk, находятся в центре внимания иранских СМИ.

Как сообщает в понедельник Trend, иранское агентство İRNA, новостные сайты Mehr, İRİB, Arannews опубликовали статьи в связи с высказываниями главы Азербайджанского государства в интервью.

Было отмечено, что инициатива Президента Ильхама Алиева об «укреплении сотрудничества в формате 3 + 3 (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, Россия, Иран)» наиболее приемлемо для стран региона, и подобное сотрудничество может стать гарантом экономического развития и политической стабильности.

Кроме того, были широко освещены высказывания Президента Ильхама Алиева касательно Зангезурского коридора и его преимуществ для стран региона. Подчеркивается, что Президент Азербайджана заявил, что Зангезурским коридором смогут пользоваться и Иран, и Армения. Также отмечается, что с открытием коридора Армения наладит транспортное сообщение как с Ираном, так и с Россией.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)