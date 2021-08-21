Азербайджанские военные продолжают подготовку к конкурсу "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские артиллеристы готовятся к конкурсу «Мастера артиллерийского огня», который проходит в Казахстане в рамках «Армейских международных игр - 2021», сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Азербайджанские артиллеристы, принимающие участие в жеребьевке, сначала ознакомились с правилами безопасности, особенностями конкурса, условиями этапов, пределами огневой и боевой подготовки, а также материально-технической базой полигона.

После осмотра оружия и военной техники, которые будут использоваться во время конкурса, артиллеристы приступили к занятиям по прохождению его этапов.

По завершении подготовительного процесса азербайджанская команда провела пристрелку из минометов.

Отметим, что в конкурсе, который продлится до второго сентября, примут участие артиллеристы из 10 стран.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)