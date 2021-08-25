Центром общественных свобод телеканала «Аль-Джазира» опубликована статья азербайджанского автора о гуманитарной проблеме карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Центром общественных свобод и прав человека телеканала «Аль-Джазира» опубликована статья завотделом азербайджанского Центра анализа международных отношений Фуада Чирагова о гуманитарной проблеме карабахского конфликта и судьбе без вести пропавших лиц.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа международных отношений, в статье в качестве предисловия повествуется о трагедии бывшего вынужденного переселенца Хагани, о котором Общественным телевидением Азербайджана был снят документальный фильм "Alça ağacının altındakı məzar" (Могила под деревом алычи), и подчеркивается, что эта трагедия постигла в начале 1990-х годов тысячи людей. В статье говорится о том, что несмотря на то, что сюжеты фильма напомнили западным зрителям произошедшее в Сребренице, трагедии, произошедшие с азербайджанскими гражданскими лицами в первой Карабахской войне, не привлекли к себе внимания мировой общественности.

«Хотя международные СМИ и институты по правам человека и фиксировали Ходжалинскую трагедию, многие другие преступления не были учтены. Судьба 3 890 человек, без вести пропавших в первую Карабахскую войну, до сих пор неизвестна», - пишет автор.

В статье подчеркивается, что согласно п.8 трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года, стороны должны обменяться пленными и телами погибших. Несмотря на то, что Азербайджан передал противоположной стороне останки более 1600 военнослужащих, Армения до сих пор не предоставляет информацию о судьбе вышеупомянутых 3 890 без вести пропавших лиц: «Обнаруженное массовое захоронение гражданских лиц, убитых в Башлыбеле после оккупации армянами Кельбаджарского района Азербайджана, показывает масштаб преступлений, совершенных Арменией во время первой Карабахской войны».

(Перевод: Кямаля Сеидова)