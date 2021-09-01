Азербайджан одержал победу, и сейчас не существует никакой Минской группы ОБСЕ – российский политолог

БАКУ /Trend/ - Азербайджан одержал победу, и это факт, и сейчас не существует никакой Минской группы ОБСЕ. Об этом сказал Trend глава Центра стратегического анализа Института инновационного развития РФ, известный российский политолог Андрей Иванов.

Российский политолог отмечает, что тем не менее остается много вопросов, где Минская группа может быть полезна.

«Но с учетом изменившихся реалий, сейчас переговоры между Ереваном и Баку должны идти совершенно о других вещах, нежели раньше. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и именно из этих реалий надо исходить. Однако остается много направлений, где Минская группа действительно может быть полезна – прежде всего речь идет о различных гуманитарных вопросах», – сказал российский политолог.

По мнению Иванова, необходимо решать вопросы двустороннего взаимодействия Азербайджана и Армении – это открытие границ, организация пунктов пропуска, порядок прохождения границы.

«Конечно, это может быть и совместная реализация культурных и гуманитарных проектов, ведь Армения и Азербайджан – соседи, и так или иначе они должны налаживать сотрудничество между собой. Судя по всему Азербайджан к этому готов. Готова ли Армения, или она будет использовать все переговоры для того, чтобы как обычно кричать об ущемленном национальном достоинстве – это другой вопрос. Но в любом случаи переговоры вести надо, а вот насколько они будут успешными, станет видно на практике. Главное, что на них речь больше не будет идти о том, как Азербайджану восстановить свой суверенитет на своей же территории, или об оккупации земель Азербайджана. Переговоры будут касаться вопросов нормальной, мирной жизнедеятельности людей», – подчеркнул он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)