Назван ряд законопроектов, которые будут обсуждаться на осенней сессии парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Названы некоторые законопроекты, которые будут вынесены на обсуждение в рамках осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, это законопроекты о госбюджете на 2022 год, "О ломбардах", "О внесении изменений в закон "Об Алятской СЭЗ", о внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с освобождением от налогов и таможенных пошлин книжной продукции, а также другие вопросы.

Остальные законопроекты, которые будут обсуждаться на осенней сессии, будут представлены парламентскими комитетами.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @ElchinMehdiyev