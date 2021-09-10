Супруга Ягуба Зуруфчу выразила признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

БАКУ /Trend/ - Супруга заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу Айнур Зуруфчу выразила признательность Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Она сообщила в пятницу Trend, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение заразившегося коронавирусом Ягуба Зуруфчу.

"Врач вчера сообщил нам, что необходимо время. Надо понаблюдать, как организм ответит на лечение. Мне звонил помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров. Он сказал, что моего супруга хотят подключить к аппарату ИВЛ. По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой для лечения Ягуба Зуруфчу также приглашен врач из-за рубежа. Анар Алакбаров сказал, что они широко обсудили этот вопрос с Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой и сделают все возможное, чтобы Ягуб Зуруфчу выздоровел. Выражаю признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то, что она взяла ситуацию под свой контроль", - сказала Айнур Зуруфчу.

(Автор: Вугар Иманов. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)