Делегация Тюркского совета посетила комплекс "Имарет" в Агдаме (ФОТО)
АГДАМ /Trend/ - Продолжается поездка делегации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) по Агдаму, сообщает в субботу Карабахское бюро Trend.
Сначала ее участники посетили дворцовый комплекс Панахали хана. Гостей встречал спецпредставитель Президента Азербайджана по освобожденной части Агдамского района Эмин Гусейнов.
Члены делегации были проинформированы о дворцовом комплексе, подвергшемся армянскому вандализму. Они осмотрели разрушенные могилы, были подробно проинформированы о находящихся на территории комплекса памятниках.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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