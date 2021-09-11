Делегация Тюркского совета посетила комплекс "Имарет" в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Продолжается поездка делегации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) по Агдаму, сообщает в субботу Карабахское бюро Trend.

Сначала ее участники посетили дворцовый комплекс Панахали хана. Гостей встречал спецпредставитель Президента Азербайджана по освобожденной части Агдамского района Эмин Гусейнов.

Члены делегации были проинформированы о дворцовом комплексе, подвергшемся армянскому вандализму. Они осмотрели разрушенные могилы, были подробно проинформированы о находящихся на территории комплекса памятниках.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)