В ходе учений "Три брата - 2021" проведены тренировки по огневой подготовке (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках международных учений "Три брата-2021" спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана провели тренировки по огневой подготовке.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, согласно плану учений, подразделения специального назначения провели практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.

Отметим, что международные учения "Три брата - 2021" продлятся до 20 сентября.