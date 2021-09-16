Делегация ОИС прибыла в город Шуша

БАКУ /Trend/ - Делегация Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), прибывшая в Азербайджан по приглашению уполномоченного по правам человека (омбудсмен) нашей страны Сабины Алиевой, посетила освобожденные территории.

Как сообщает в четверг Trend, делегация во главе с президентом Ассоциации омбудсменов ОИС, главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем 16 сентября прибыла в город Шуша.

Делегация, в состав которой также вошел советник главы ассоциации Мохаммад Джавид Гани, на месте ознакомится с фактами разрушения Арменией памятников истории и культуры, принадлежащих азербайджанскому народу.

Миссия по расследованию фактов преступлений Армении на азербайджанских территориях в период оккупации осуществляется совместно с омбудсменом Азербайджана и сотрудниками его аппарата.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)